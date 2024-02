Timothée Chalamet ha già avuto modo di parlare dell’Unità Verme di Dune 2 con cui ha lavorato per mesi e mesi alla realizzazione della scena in cui il suo Paul Atreides cavalca un Geonemotodium arraknis, uno dei vermi della sabbia che i Fremen di Arrakis chiamano anche con il nome di Shai-Hulud. Una scena molto importante – che la Warner ha già svelato con un video ufficiale che trovate qui – un vero e proprio “rito di passaggio” per Paul Atreides nonché l’attestazione che lui è davvero quello di cui parla la ben nota profezia al centro della storia che abbiamo imparato a conoscere con la prima parte dell’adattamento che Denis Villeneuve ha tratto dal romanzo di Frank Herbert.

L’argomento è stato nuovamente affrontato, questa volta anche dal regista del kolossal, Denis Villeneuve, nel corso della cover story che Entertainment weekly ha dedicato a Dune 2. Il film, lo ricordiamo, sarà nei cinema dello stivale a partire dal prossimo 29 febbraio con la Warner Bros.

“E poi Paul cavalca il verme”

Sulle pagine del popolare magazine, Denis Villeneuve spiega:

Nel libro c’è scritto semplicemente: “e poi Paul cavalca il verme”, senza indizi reali su come un Fremen possa effettivamente saltare su un verme della sabbia, questa bestia gigantesca, estremamente veloce e potente. Quindi, partendo dal comportamento dei vermi che avevamo creato nella Parte Uno, ho dovuto capire come un essere umano potesse avvicinarsi a una creatura come quella: Qual è la tecnica impiegata dai Fremen? Com’è fatto l’arpione che adoperano? Come si usa? Tutte domande le cui risposte hanno richiesto una quantità enorme di ricerca e sviluppo.

E poi aggiunge:

Se non fosse stato per l’Unità Verme, starei ancora girando il film in questo momento. Alcune di quelle riprese hanno richiesto settimane per essere realizzate. È stato tecnicamente molto intenso perché volevo ottenere un livello di realismo mai visto prima, e volevo assicurarmi che il pubblico credesse assolutamente nel viaggio di Paul. È stata di gran lunga la sequenza più complessa che abbia mai realizzato nella mia vita… Onestamente, è esattamente come l’avevo sognata. Ogni volta che vedo la scena, mi commuovo sinceramente perché ha esattamente le qualità visive che cercavo. Volevo che sembrasse così reale, così vibrante e così pericolosa.

FONTE: Entertainment Weekly

