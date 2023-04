In occasione della presentazione di Dune 2 alla CinemaCon, Zendaya ha parlato della sua presenza nel film che sarà decisamente più consistente rispetto al primo film.

“Non apparirà solo nei sogni questa volta” ha commentato. “È stata un’esperienza incredibile trovarmi sul set con questi due ed esplorare il mio personaggio. Per il primo film ho avuto poco tempo per capire chi fosse, ma adesso fa parte di me. È stato davvero speciale sviluppare questa storia d’amore con così tanto dolore, stress e tormento, cercando di trovare un equilibrio tra due ragazzi che crescono con così tanto peso sulle spalle, costretti a combattere per la propria gente“.

Sul palco il regista Denis Villeneuve ha poi definito la pellicola “un film epico di guerra pieno d’azione e molto più sostanzioso“.



Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023 e oltre a Timothee Chalamet come Paul Atredies e Austin Butler come Feyd-Rautha, ritroveremo anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan.

Fonte: Screenrant

