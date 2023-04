Il secondo giorno alla CinemaCon è dedicato a Warner Bros. Discovery, che ha presentato quello che da molti viene definito un listino “veramente impressionante” di titoli in uscita rigorosamente al cinema (come ci ha tenuto a sottolineare David Zaslav) nei prossimi mesi. I film Warner in uscita nel 2022 sono 16, e molti di essi sono stati presentati proprio alla CinemaCon.

Andiamo con ordine.

Il colore viola

Oprah Winfrey è salita sul palco per parlare del nuovo film de Il Colore Viola: si tratta questa volta dell’adattamento musicale del romanzo di Alice Walker che nel 1985 divenne un film di Steven Spielberg nel quale proprio Oprah fece il suo grande debutto cinematografico.

Sul palco anche Blitz Bazawule (regista di Black is King di Beyoncé), che ha diretto la pellicola e che ha presentato il primo trailer al pubblico della CinemaCon. Il film “non è Il Colore Viola che vedeva la vostra mamma”: nel cast Danielle Brooks nei panni di Celie, Taraji P. Henson, Fantasia Barrino-Taylor. Tutte e tre sono salite sul palco e hanno parlato con Winfrey.

L’uscita è prevista per Natale.

Wonka

Un’altra pellicola natalizia, Wonka è diretto da Paul King (Paddington) ed è ispirato al personaggio creato da Roald Dahl, interpretato da Timothée Chalamet, il quale è salito sul palco della CinemaCon. Alla presentazione è stato rivelato che Hugh Grant interpreterà nientemeno che un Oompa Loompa, e Chalamet ha spiegato che il film è un prequel “incentrato su un Willy Wonka pieno di gioia, ottimismo e speranza, che vuole diventare il più grande cioccolataio di tutti i tempi”. Una versione inedita del personaggio, quindi, meno cinica. Nel trailer mostrato alla convention scopriamo che la storia ruota attorno a un cartello di cioccolatai che vuole impedire a Wonka di aprire il suo negozio o di lavorare nel settore. Il ragazzo ha ideato un cioccolato che permette alle persone di… vilare. Si alleerà con una bambina che lo aiuterà a realizzare la sua visione. Nel cast attori del calibro di Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Matt Lucas, Rowan Atkinson, Natasha Rothwell, Rufus Jones e Simon Farnaby.

The Meg: The Trench

Sequel del successo del 2018 con Jason Statham, The Meg: The Trench è stato presentato con il primo trailer, nel quale a quanto pare vediamo diversi mostri marini: in una scena, per esempio, un Megalodonte divora… un T-Rex. C’è anche il Megalodonte più grande di sempre, grande tre volte i Meg precedenti, e altre creature preistoriche/mitologiche come (apparentemente) un Kraken.

Nel cast anche Wu Jing, Sienna Guillory, Cliff Curtis, Skyler Samuels, Page Kennedy, Shuya Sophia Cai e Sergio Peris-Mencheta, l’uscita è prevista per il 4 agosto.

The Nun 2 e The Conjuring 4

Durante la presentazione, la Warner Bros. ha fatto scendere nel salone una ventina di suore inquietantissime, facendo venire un colpo ai presenti. In questo modo ha introdotto il trailer di The Nun 2, che uscirà a settembre. È stato anche annunciato The Conjuring 4, che si intitolerà Last Rites.

Barbie

Popcorn movie estivo, Barbie è stato presentato sul palco da Margot Robbie, Ryan Gosling e la regista Greta Gerwig. Quest’ultima ha raccontato che Gosling voleva interpretare Ken come fosse in un film drammatico: “Come se Marlon Brando interpretasse Ken”. Accanto a loro, nel cast compaiono Simu Liu, Hari Nef, Kate McKinnon, Issa Rae, John Cena e Dua Lipa in varie versioni delle bambole. Nelle scene mostrate alla CinemaCon, si vede per esempio Kate McKinnon nei panni di una “strana Barbie” che presenta alla Barbie di Margot Robbie due opzioni, tacchi o Birkenstock, e si offre di rivelarle la verità sulla loro esistenza in un mondo dei sogni. L’antagonista del film, il CEO della Mattel interpretato da Will Ferrell, è terrorizzato dal fatto che le bambole possano sfuggire dal suo impero e finire – non sia mai! – nel mondo reale.

Margot Robbie ha definito le riprese “una botta di dopamina”, elogiando la produzione coloratissima ispirata ai film in Technicolor e alla Discomusic: “Tutti conoscono Barbie, e non era mai stata sul grande schermo prima d’ora. È una grande opportunità”. Gosling ha invece scherzato sulla sua scarsa conoscenza delle bambole: “Prima d’ora, conoscevo Ken solo da lontano. Non lo conoscevo da dentro. Dubitavo della mia Kenergia”. E ha aggiunto: “Ken non ha senso dell’umorismo. È dannatamente, mortalmente serio.”

Dune: Parte 2

Timothée Chalamet è tornato sul palco per presentare il primo, spettacolare (a detta di chi lo ha visto) trailer di Dune: Parte 2, che uscirà al cinema in autunno. Denis Villeneuve ha confermato che il film è stato girato interamente in IMAX (nel primo, le cineprese IMAX erano state utilizzate per circa il 40% delle scene), e ha raccontato di aver voluto costruire nuovi set e andare in nuove location per evitare “il senso di ripetitività: tutto in questo film è nuovo”.

“Nel primo film Paul Atreides è uno studente,” ha spiegato Chalamet. “Qui invece lo vedremo diventare un leader”. A dimostrazione di ciò, nel trailer lo vediamo cavalcare un verme delle sabbie, una scena spettacolare a quanto pare realizzata il più possibile con effetti speciali pratici. Non solo, Paul ha gli occhi blu ghiaccio proprio come i Fremen che hanno preso lui e sua madre dopo che erano fuggiti nel deserto di Arrakis, questo ovviamente per via del consumo della Spezia.

Sappiamo anche che nel secondo film Chani, interpretata da Zendaya (presente alla CinemaCon), ha un ruolo più importante. L’attrice ha spiegato che scopriremo di più sul rapporto tra Paul e Chani: “Sono ancora solo due persone che cercano di crescere, innamorarsi, vivere”. Nel trailer vediamo anche Florence Pugh (definita una “giocatrice di schacchi politica”) e Austin Butler (“un maestro olimpionico di spada incrociato con un serial killer psicopatico”).

Aquaman e il regno perduto

Il regista James Wan e il protagonista Jason Momoa hanno presentato al pubblico della CinemaCon il primo trailer di Aquaman 2, nel quale “visiteremo splendidi mondi assurdi” ed “esploreremo nuovi personaggi”. “È un film d’azione e avventura con una bromance molto divertente tra Arthur e Orm. Orm era il villain nel primo film, ma questa volta Arthur ha bisogno di lui”. Nel trailer scopriamo che Aquaman ha un figlio, è tornato nella sua casa nel faro e si confronta con Tom Curry (Temuera Morrison). Vediamo anche numerosi momenti di battaglia e scazzottate con Black Manta, e confronti tra Aquaman, Orm e il villain Black Trident. Chi vediamo solo di sfuggita, invece, è Mera (Amber Heard), e solo in una scena di battaglia.

Blue Beetle

Il terzo cinecomic DC dell’anno arriverà al cinema ad agosto: sul palco sono saliti i protagonisti di Blue Beetle Angel Manuel Soto, Xolo Mariduence, Bruna Marquezine. “È una storia di origini decisamente unica,” ha spiegato Soto. “Una delle cose di cui abbiamo parlato è stata: buona fortuna tenere nascosta questa cosa alla madre di un Latino” Nel film, l’elemento famigliare sarà fondamentale, e lo distinguerà dagli altri cinecomic. “La famiglia è subito complice del percorso che affronterà Blue Beetle. Hanno tutti un arco narrativo eroico”. Alla CinemaCon è stato mostrato un trailer esteso.

The Flash

La grande ciliegina sulla torta è stata la presentazione del nuovo trailer di The Flash, il cinecomic di Andy Muschietti con Ezra Miller che arriverà al cinema a giugno (guardalo qui). Il pubblico della CinemaCon ha avuto anche il privilegio di vedere il film in anteprima mondiale.

