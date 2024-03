Dune 2 è da poco arrivato nei cinema, ma in virtù dell’ottimo box-office si comincia a parlare con insistenza sempre maggiore di Dune 3.

Una pellicola che il CEO della Legendary Pictures si dice già disponibilissimo a produrre, a quanto pare. Intervistato da CNBC per discutere del più che incoraggiante primo fine settimana in sala di Dune 2, che ha ottenuto un incasso pari quasi alla metà di quanto generato totalmente al botteghino dalla prima parte, il dirigente si è così espresso in relazione all’ipotetico Dune 3:

Credo che Dune 2 sia un film in cui il passaparola giocherà una parte importante nella sua permanenza in sala. È un capolavoro della cinematografia, non c’è altro modo per definirlo. Ho quasi esaurito gli aggettivi.

[Su Dune 3] Dobbiamo avere tutti i creativi allineati per sostenerne la visione. Penso che tutti siano molto entusiasti e si stiano davvero godendo questo momento. Se Denis Villeneuve riuscirà a ottenere lo script giusto e si sentirà certo di poter offrire un’altra esperienza al livello di ciò che abbiamo appena portato in sala, non vedo perché non dovremmo produrlo.