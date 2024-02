Dune 2 deve ancora uscire, ma si parla già da diverso tempo del terzo capitolo, Dune Messiah, che Denis Villeneuve girerà prossimamente.

Anche se il film non è ancora stato approvato dalla Warner, è praticamente scontato che si farà. Proprio per tale ragione Comic Book ha chiesto al regista se abbia già un’idea di massima circa l’inizio della lavorazione.

Ecco la sua risposta:

La cosa più lunga e il momento più delicato. Come disse lo stesso Frank Herbert all’inizio di Dune, gli inizi sono sempre tempi molto delicati. Come lo scrivere una sceneggiatura. Dune Messiah – o Dune 3 se vogliamo – capiremo quando potremo cominciare solo quando la sceneggiatura sarà pronta. Non voglio compromessi, dovrà essere eccezionale C’è tutto quello che serve per poter realizzare un film fantastico, e non voglio rovinarlo.