Dune 3, o Dune: Messiah, non è stato ancora confermato in via ufficiale, ma fra la grandissima attesa che c’è per la seconda parte del film uscito nel 2021 e per la serie TV prequel (ECCO LA SCHEDA) è abbastanza scontato ipotizzare che, prima o poi, avremo modo di gustare anche il terzo film della saga.

Intervistato da Cine21, il regista Denis Villeneuve ha spiegato che, se avrà modo di girare anche Dune 3, sarà a quel punto che il messaggio di tutto il franchise si renderà maggiormente manifesto:

Sto lavorando su quattro sceneggiature diverse – so che Dune: Messiah sarà una di esse, ma non so se sarà la prossima a cui lavorerò o quella dopo. Il mio compito era quello di cercare di mantenere vivo il più possibile lo spirito di Frank Herbert – tutto il significato di Dune diventerà chiaro con Dune: Messiah.

Qualche settimana fa, a margine degli impegni stampa per Wonka, anche Timothée Chalamet aveva parlato di Dune 3 confermando che nella pellicola tornerà anche un personaggio morto nel primo lungometraggio ma che, come i lettori dei libri di Herbert sanno bene, non ha ancora davvero finito la sua storia (ECCO I DETTAGLI).

Dune 2: la trama

“Dune – Parte Due” esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere. Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Parte Due, in uscita il 28 febbraio, nella scheda del film.

Siamo anche su TikTok!

FONTE: YouTube

Classifiche consigliate