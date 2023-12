Mancano ancora diversi mesi all’uscita di Dune 2, ma considerati gli impegni di Timothée Chalamet per Wonka (LEGGI LA RECENSIONE), era abbastanza scontato che nel corso delle varie interviste sarebbe finito a parlare della saga cinematografica diretta da Denis Villeneuve sulla base dell’epopea letteraria di Frank Herbert.

In un’intervista con MTV, Timothée Chalamet ha ad esempio svelato una cosa che risulterà ovviamente spoilerosa a chi non ha letto i libri (per cui evitate di continuare nella lettura), ma tutt’altro che sorprendente per chi li conosce: in Dune 3 assisteremo al ritorno di Duncan Idaho, il personaggio interpretato da Jason Momoa che abbiamo visto morire nel primo film in un atto di eroico sacrificio per salvare Paul Atreides.

Momoa tornerà. Non in questo film, ma in Messiah… È strano che siano così riservati riguardo alla sceneggiatura e al trailer, quando i libri sono in giro da 70 anni!

Effettivamente, nei libri nati dalla penna di Herbert, il suo corpo di Duncan Idaho viene recuperato dai Sardaukar, l’esercito della famiglia reale Casa Corrino e poi consegnato ai Tleilaxu, maestri in materia di biologia e genetica che lo resuscitano rendendolo però un ghola senza la personalità e i ricordi della sua vita passata.

Dune 2: la trama

“Dune – Parte Due” esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere. Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Parte Due, in uscita il 28 febbraio, nella scheda del film.

