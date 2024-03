Durante un’intervista con Moviefone, Denis Villeneuve ha parlato della decisione di scegliere Florence Pugh per interpretare la principessa Irulan in Dune: Parte due, preannunciando la sua importanza futura in un eventuale Dune 3.

“Volevo creare un personaggio che avesse una forza interiore e che non fosse percepito affatto come vittima” ha spiegato. “Volevo un’attrice che potesse trasmettere semplicemente attraverso il modo in cui ascolta quello che le viene detto“.

Ha poi aggiunto, sul suo futuro:

Naturalmente, se ci fosse un Messia di Dune come abbiamo pianificato, diventerebbe uno dei personaggi più importanti di tutta la saga. Ho fatto un po’ come ho fatto con Zendaya nel primo film, nel senso che ho presentato Chani in Dune e poi è diventata una dei protagonisti di Dune: Parte due. Ho fatto lo stesso con Florence, perciò se ci sarà un Dune: Messia, diventerà una protagonista.

