Con 17.5 milioni di dollari raccolti venerdì,ha già infranto un record in questo anno così particolare per la Warner Bros.: è la cifra più alta raccolta quest’anno da un film della major nel suo giorno d’esordio che è uscito in contemporanea in streaming su HBO Max. Dune era anche uno dei film più attesi in assoluto (e anche uno dei più costosi), e le aspettative per i suoi risultati al botteghino sono sempre state alte, anche se l’esperienza insegna che gli incassi subiranno un impatto dal lancio in streaming, come capitato finora a tutti i titoli Warner. I 17.5 milioni di dollari includono le anteprime di giovedì sera, quando il film ha incassato 5.1 milioni di dollari, e rappresentano anche il miglior esordio per un film Warner dall’uscita di Joker nell’autunno del 2019. Ottima l’accoglienza del pubblico: il punteggio CinemaScore è A-, molto positivo, e dovrebbe riflettere un buon passaparola.

La Warner prevede un weekend da 33 milioni di dollari in tre giorni, ma gli analisti puntano più in alto, verso i 35/40 milioni di dollari.

A livello internazionale va sottolineato l’esordio al secondo posto in Cina: in due giorni (venerdì e sabato) il film ha incassato 15.6 milioni di dollari. Si prevede un weekend intorno ai 22 milioni di dollari: il film è stato parzialmente penalizzato dall’isolamento di otto province a causa del Covid 19.

Tornando negli Stati Uniti, perde l’80% rispetto a venerdì scorso Halloween Kills, con 4.5 milioni di dollari e 63 milioni di dollari complessivi: anche se il calo è pronunciato (in parte a causa della disponibilità del film sulla piattaforma Peacock), il film sta ottenendo comunque un grande risultato al botteghino. Terza posizione per No Time to Die, che incassa 3.5 milioni di dollari e sale a 111 milioni di dollari complessivi, mentre Venom: la furia di Carnage al quarto posto incassa 2.4 milioni di dollari e sale a 175 milioni di dollari complessivi, battendo Fast & Furious 9 e diventando il terzo migliore incasso dall’inizio della pandemia.

Chiude la top-five Ron – Un amico fuori programma, che apre con soli 2.3 milioni di dollari.

Da notare all’ottavo posto The French Dispatch: distribuito in una cinquantina di sale, il film di Wes Anderson incassa 555 mila dollari e ottiene una media stellare sopra i diecimila dollari per sala.

