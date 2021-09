LEGGI: la recensione di Dune

Con 4.1 milioni di euro e oltre 575 mila biglietti staccati, il weekend che si è appena concluso al box-office italiano è stato decisamente ricco, anche e soprattutto grazie ache da solo ha raccolto più della metà degli incassi. Eppure, come sottolineato ieri dal grido d’allarme di ANICA , le limitazioni a cui sono ancora costretti i cinema hanno frenato il potenziale dei film in classifica, non a caso nonostante il successo, in Italia gli incassi del blockbuster di Denis Villeneuve sono comunque parecchio inferiori rispetto a quelli in Francia o Germania.

La Warner Bros. comunque festeggia grazie ai 2.1 milioni di euro in quattro giorni incassati da Dune, che registra il miglior weekend d’esordio dall’inizio della pandemia battendo film come Black Widow (1.4 milioni in 4 giorni, 2 milioni in 5 giorni) e Tenet (1.5 milioni).

Seconda posizione per Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, con altri 406 mila euro e un totale ora di 3.3 milioni di euro: il film è ancora lontano dai 4.7 milioni di Black Widow e farà più fatica a raggiungerli rispetto agli USA, dove il sorpasso avverrà in questi giorni.

Al terzo posto Qui rido io incassa altri 299 mila euro, portandosi a 745 mila euro complessivi, mentre al quarto posto Come un gatto in tangenziale – Ritorno a coccia di morto incassa altri 240 mila euro, salendo a 2.6 milioni di euro.

Quinta posizione per Il giro del mondo in 80 giorni, con 230 mila euro e un totale di 399 mila euro (decisamente meglio del suo weekend d’esordio quinti), mentre al sesto Me contro te – il mistero della scuola incantata sfiora i 5 milioni complessivi (un risultato che definire straordinario, in epoca di pandemia, è poco). Apre al settimo posto Ancora più bello, con 131 mila euro (141 mila con le anteprime): il secondo film della trilogia non decolla, penalizzato probabilmente da un target molto ristretto che forse non è ancora munito di green pass. Ottavo posto per Fast & Furious 9, ora a 4.7 milioni di euro, e nono posto per Supernova, che apre con 89 mila euro (111 mila con le anteprime). Chiude la top-ten Il silenzio grande con 54 mila euro.

INCASSI ITALIA 16-19/9/2021

DUNE – € 2.136.048 / € 2.136.048 SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI – € 406.637 / € 3.358.288 QUI RIDO IO – € 299.085 / € 745.354 COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO – € 240.975 / € 2.641.342 IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI – € 230.534 / € 399.670 ME CONTRO TE – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA – € 135.343 / € 4.955.387 ANCORA PIÙ BELLO – € 131.287 / € 141.692 FAST & FURIOUS 9 – € 109.624 / € 4.757.823 SUPERNOVA – € 89.646 / € 111.811 IL SILENZIO GRANDE – € 54.256 / € 54.256

Fonte: Cinetel