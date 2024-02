Mancano diverse settimane all’arrivo di Dune 2, il film di Denis Villeneuve che sarà nei cinema italiani a partire dal 28 febbraio, eppure si sta già parlando molto del terzo capitolo incentrato sul libro Messia di Dune.

Il regista negli ultimi tempi non ha nascosto il suo desiderio di chiudere la sua trilogia, mentre Zendaya più di recente ha ammesso che adorerebbe partecipare a un eventuale terzo episodio. Il film non ha ottenuto ancora il via libera dalla Warner Bros. Pictures, ma se Villeneuve riuscisse a realizzare il suo sogno, si tratterebbe della sua ultima volta.

“Dune: Messiah dovrebbe essere il mio ultimo Dune” ha detto il regista facendo riferimento agli altri libri della saga durante un’intervista con TIME.

Nell’articolo si fa anche riferimento a un personaggio di cui fino a questo momento si è detto poco e nulla, descritto come “un embrione che presta consiglio a sua madre direttamente dal suo grembo“. La descrizione potrebbe corrispondere ad Alia Atreides, figlia di Leto Atreides e Lady Jessica mai nata dopo che sua madre ha bevuto l’Acqua della vita. A giudicare dalla brevissima descrizione, sembra che Alia avrà un ruolo più “attivo” rispetto al romanzo.

A seguire, infine, trovate una feaurette incentrata su Feyd-Rautha, interpretato da Austin Butler:

Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due, in uscita il 1 marzo negli USA (il 28 febbraio da noi), nella scheda del film.

