Dopo aver ottenuto incassi infrasettimanali molto buoni,rimane in testa alla classifica americana venerdì, incassando altri 5 milioni di dollari e salendo a quasi 59 milioni di dollari (più del risultato a fine corsa di The Suicide Squad e Tenet). Si tratta di un calo del 71% rispetto a venerdì scorso, quando però erano inclusi i dati delle anteprime di giovedì. Il calo si riduce al 59% se si tengono conto solo degli incassi della giornata di venerdì. Il blockbuster di Denis Villeneuve, forte del recente annuncio del via libera al sequel , sta avendo un ottimo passaparola e rimarrà in testa per il secondo weekend consecutivo nonostante le nuove uscite.

Seconda posizione per Halloween Kills, che in vista del weekend di Halloween raccoglie altri 2.5 milioni di dollari e sfiora gli 80 milioni complessivi – e questo mentre arrivano informazioni interessanti sul successo della pellicola anche sulla piattaforma streaming Peacock. Domenica sera potrebbe superare i 100 milioni negli USA.

Al terzo posto No Time to Die incassa 2.3 milioni di dollari, salendo così a 127 milioni di dollari. Apre invece al quarto posto Last Night in Soho, il thriller musicale di Edgar Wright. Seguono Antlers, con 1.7 milioni di dollari, e Ron un amico fuori programma, con 1.1 milioni di dollari e un totale di quasi 10 milioni di dollari.

Al settimo posto troviamo The French Dispatch, con quasi 1.1 milioni di dollari e un totale di quasi 3 milioni: il film di Wes Anderson ottiene la miglior media per sala, più del doppio di Antlers e Last Night in Soho nonostante sia distribuito in meno di un terzo dei cinema.

Ottavo posto per La Famiglia Addams 2 con 846 mila dollari e un totale di 50 milioni, mentre chiudono la top-ten Shang-Chi e la leggenda dei 10 anelli (319 mila dollari, 221 milioni complessivi), e The Last Duel (178 mila dollari, 9.7 milioni complessivi).

