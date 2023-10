John Harrison, regista di Dune – Il destino dell’universo, miniserie del 2000 in tre parti, ha parlato con Comicbook del film di Denis Villenevue.

Harrison ha ammesso di apprezzare particolarmente l’operato del collega:

Sono davvero emozionato, io e Richard Rubenstein abbiamo provato più volte a far decollare il progetto dopo la miniserie, e forse fortunatamente non abbiamo avuto successo perchè credo che Denis Villeneuve abbia svolto un lavoro strepitoso. Lo adoro come regista. Per gli ultimi film non ho fatto nulla a parte essere accreditato [come produttore], ma non vedo l’ora di guardare i prossimi.

Spero che riescano a presentare Dune a un nuovo pubblico e sarei molto orgoglioso se vedessero anche la mia miniserie. Credo che il suo successo, con alcune vittorie agli Emmy e il successo internazionale, abbia dato alla gente un po’ di fiducia nel fatto che Dune potesse essere riadattato.