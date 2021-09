Ottimi incassi sabato al box-office italiano: sono stati infatti raccolti 1.5 milioni di euro (oltre 200 mila biglietti staccati), con una buona divisione tra i primi titoli nella classifica, a partire ovviamente dache continua a guidare la top-ten. Il blockbuster di Denis Villeneuve incassa altri 441 mila euro (con un calo di solo il 33% rispetto al suo primo sabato) e sale così a 3.9 milioni di euro: oggi supererà ufficialmente i quattro milioni di euro complessivi.

Seconda posizione per Space Jam – New Legends, che come anticipato è cresciuto nel corso del weekend e ieri ha raccolto 351 mila euro, per un totale di 740 mila euro in tre giorni. Completa il podio Tre Piani, con 215 mila euro e un totale di 392 mila euro in tre giorni.

Al quarto posto Paw Patrol – Il film incassa quasi 80 mila euro, portandosi a 170 mila euro complessivi, mentre si piazza quinto Escape Room 2: Gioco Mortale, con 78 mila euro e un totale di 151 mila euro.

Da notare al decimo poto Me contro te – il mistero della scuola incantata, che con altri 21 mila euro raggiunge finalmente i cinque milioni di euro complessivi. È la metà di quanto incassato dal primo film, ma è comunque un risultato straordinario soprattutto se si pensa che è uscito ad agosto appena dopo l’entrata in vigore del green pass.

INCASSI ITALIA 25 / 9 / 2021

DUNE – € 441.762 / € 3.930.611 SPACE JAM – NEW LEGENDS – € 351.810 / € 740.263 TRE PIANI – € 215.016 / € 392.853 PAW PATROL – IL FILM – € 79.916 / € 169.786 ESCAPE ROOM 2 – GIOCO MORTALE – € 78.416 / € 151.770 SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI – € 71.762 / € 3.601.097 COME UN GATTO IN TANGENZIALE: RITORNO A COCCIA DI MORTO – € 66.192 / € 2.804.407 QUI RIDO IO – € 61.339 / € 961.517 IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI – € 33.428 / € 468.298 ME CONTRO TE – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA – € 20.999 / € 5.009.485

Fonte: Cinetel