In una nuova intervista per The Daily Beast ha parlato del suo ruolo in, quello del

A detta dell’attore, il suo ruolo non sarà molto ampio:

Ho girato per otto o dieci giorni, perciò il mio personaggio non è molto presente, anche se la sua presenza si avvertirà di più. È una presenza che incute così tanto timore che fa paura anche se non dice nulla. E poi appaio molto grasso e alto, visto che in alcune scene levito in aria. Ho dovuto trascorrere ogni giorno otto ore al trucco.

Ha poi lodato il regista Denis Villeneuve spiegando che adora il suo stile l’atmosfera sul set.

La data di uscita del film nelle sale americane e in streaming su HBO Max è fissata al primo ottobre del 2021.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.