Tra mercoledì e giovedìè uscito in 17 mercati internazionali (5 mercoledì, 12 giovedì), un mese prima del lancio americano: il blockbuster di Denis Villeneuve ha iniziato il suo viaggio al box-office in maniera soddisfacente, incassando 8.4 milioni di dollari nei primi due giorni, di cui 4.9 milioni solo giovedì.

Possono sembrare cifre ridotte, visto il budget di almeno 200 milioni di dollari che il film si porta sul groppone, ma per esempio in Russia ha registrato il miglior esordio dell’anno, e con oltre 400mila euro in Italia ha registrato il terzo. Ottimo anche l’esordio in Germania, con 1.4 milioni di dollari tra anteprime e prima visione.

Ricordiamo che in tutti questi territori il film è uscito in esclusiva cinematografica: dopo la première al Festival di Venezia, è stato mostrato al Toronto Film Festival, al Deuville American Film Festival e negli USA (al New York Film Festival). In nordamerica arriverà a ottobre in contemporanea al cinema e in streaming – e uno dei motivi del lancio tardivo in questi mercati è proprio la necessità di frenare l’eventuale pirateria nel resto del mondo.

Venerdì Dune uscirà in altri paesi, arrivando a un totale di 24 territori in questo primo weekend. Le prime proiezioni parlavano di un weekend da 20/25 milioni di dollari, ma l’impressione è che la cifra sarà più alta.

Fonte: Deadline