vince nuovamente il weekend al box-office americano, un weekend piuttosto moscio quanto a incassi in chiusura di un ottobre che invece è stato quasi sorprendente, vista la situazione pandemica. Il blockbuster di Denis Villeneuve regge molto meglio di altri titoli Warner usciti in contemporanea su HBO Max nei mesi scorsi, perdendo il 62% e incassando altri 15.5 milioni di dollari (The Suicide Squad aveva perso il 70%, per esempio). Costato 165 milioni di dollari, Dune sfiora i 70 milioni di dollari in 10 giorni e dovrà battersi contro Eternals tra pochi giorni. Detto questo, si sta avvicinando ai 300 milioni di dollari globali grazie a mercati come la Cina (33 milioni di dollari), la Francia (29 milioni di dollari), la Russia (21 milioni di dollari), la Germania (quasi 20 milioni) e il Regno Unito (18.1 milioni). Complessivamente, il film ha superato i 292 milioni in tutto il mondo.

Risultato interessante per Halloween Kills, che nel weekend di Halloween perde solo il 41% e incassa altri 8.5 milioni di dollari, per un totale di ben 85 milioni di dollari: ricordiamo che il film è disponibile anche in streaming su Peacock.

Al terzo posto No Time to Die registra la miglior tenuta, perdendo solo il 36% e incassando altri 7.8 milioni di dollari, per un totale di 133 milioni di dollari. Ricordiamo che la saga ha sempre avuto una coda piuttosto lunga. In tutto il mondo il film ha superato finalmente i 600 milioni di dollari.

Apre al quarto posto con un risultato piuttosto sorprendente My Hero Academia: World Heroes’ Mission. Il film precedente aveva avuto un’ottima risposta da parte del pubblico, incassando 13.3 milioni di dollari appena prima dello scoppio della pandemia. Distribuito in soli 1602 cinema, questo nuovo episodio ha battuto le altre nuove uscite incassando ben 6.4 milioni di dollari.

Quinta posizione per Venom: la furia di Carnage, con 5.7 milioni di dollari e un totale di 190 milioni di dollari, presto sarà il secondo film da quando è iniziata la pandemia a superare i 200 milioni di dollari (!). In tutto il mondo ha superato i 395 milioni di dollari.

Meno convincente l’esordio di Last Night in Soho: il thriller di Edgar Wright incassa solo 4.2 milioni di dollari in oltre tremila cinema, con una media decisamente bassa. Il posizionamento ad Halloween non è stato fortunato, nonostante le recensioni piuttosto positive: va detto che in questo periodo gli spettatori preferiscono più gli slasher. Stesso dicasi per Antlers, che apre al sesto posto e incassa 4.2 milioni di dollari.

Tra tutti spicca invece The French Dispatch, che incrementa gli incassi in occasione della sua espansione da 52 a 788 cinema: ben 2.7 milioni di dollari, per un totale di 4.6 milioni di dollari raccolti finora.

INCASSI USA 31 / 10 / 2021

DUNE – $15,530,000 / $69,401,232 HALLOWEEN KILLS – $8,500,000 / $85,633,610 NO TIME TO DIE – $7,818,525 / $133,329,260 MY HERO ACADEMIA: WORLD HEROES’ MISSION – $6,403,286 / $6,403,286 VENOM: LA FURIA DI CARNAGE – $5,750,000 / $190,441,558 LAST NIGHT IN SOHO – $4,160,000 / $4,160,000 ANTLERS – $4,160,000 / $4,160,000 RON – UN AMICO FUORI PROGRAMMA – $3,828,000 / $12,639,987 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 – $3,276,353 / $52,857,872 THE FRENCH DISPATCH – $2,759,000 / $4,636,210

Fonte: BOM