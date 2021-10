È Dune a dominare la classifica americana del weekend con ben 40.1 milioni di dollari: il film di Denis Villneuve vince la scommessa al botteghino e incassa più di quanto previsto dagli analisti e dalla stessa Warner Bros., che puntava a un esordio più prudente (circa 30/35 milioni). Già gli incassi alle anteprime di giovedì sera avevano mostrato un certo movimento da parte del pubblico nordamericano, ma non era chiaro se si stesse trattando degli appassionati o se effettivamente i numeri avrebbero tenuto. Venerdì il film ha raccolto 17.5 milioni di dollari, per poi tenere molto bene sabato, e ora le proiezioni su domenica parlano di un risultato sopra le aspettative.

Si tratta del miglior esordio in assoluto per una pellicola della Warner Bros dai tempi di Joker (ottobre 2019), ed è un successo in questo 2021 così particolare in cui la major ha visto risultati deludenti al botteghino dopo aver deciso di distribuire tutti i suoi film in contemporanea al cinema e sulla piattaforma streaming HBO Max incluso nell’abbonamento. In particolare, Dune ha raccolto 9 milioni di dollari nel formato IMAX (403 schermi, due dei quali hanno incassato più di 100 mila dollari in tre giorni), e circa il 50% degli incassi sono stati realizzati in sale Premium Large Format, a dimostrazione che il pubblico ha scelto le sale cinematografiche per godersi lo “spettacolo”.

Costato 165 milioni di dollari, Dune dovrà superare i 400/500 milioni di dollari in tutto il mondo per rientrare dell’investimento. In Cina il lancio è stato decisamente più soft, con 21.8 milioni di dollari in tre giorni (poco meno del lancio di Free Guy qualche mese fa).

Tornando agli USA, Halloween Kills ha perso il 70% nel suo secondo weekend, incassando 14.5 milioni di dollari. È un calo davvero notevole, ma è in linea con quanto accade spesso ai film horror, soprattutto dopo un lancio da record come quello della settimana scorsa. Non va dimenticato, poi, che il film è presente sulla piattaforma Peacock. Complessivamente, l’horror ha raccolto finora 73.1 milioni di dollari e ha battuto The Conjuring 3 come migliore incasso per un film con rating R nel periodo pandemico.

No Time to Die, intanto, ha incassato altri 33.1 milioni di dollari in 73 territori, superando i 405 milioni di dollari fuori dagli USA e salendo così a 525 milioni di dollari in tutto il mondo. Non dovrebbe quindi faticare a superare abbondantemente i 600 milioni di dollari necessari per andare in attivo.

Aggiorneremo l’articolo con la classifica completa tra qualche ora

Fonte: ERC