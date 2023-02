Dungeons & Dragons: i registi parlano di un cambiamento apportato alla mitologia

II registi registi di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, il fantasy basato sul popolare gioco di ruolo in uscita a fine marzo nei cinema italiani, hanno parlato con IGN di un cambiamento apportato alla mitologia

Siamo consapevoli del fatto che c’è stata qualche polemica nella comunità di fan di D&D dopo che il primo trailer ha mostrato un druido che prendeva la forma di un orsogufo. È una cosa di cui abbiamo discusso a lungo in fase di sceneggiatura. Sappiamo che tecnicamente non è possibile, ma abbiamo pensato che noi, in quando master di questo film, avremmo permesso ai nostri giocatori di farlo, perciò perché privare gli spettatori di una cosa così forte?