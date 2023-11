Nonostante un’ottima accoglienza da parte di pubblico e critica, Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri non ha ottenuto i risultati sperati al botteghino.

La pellicola in tutto il mondo ha raccolto appena $208,1 milioni, una cifra decisamente bassa considerati i 150 milioni di budget (spese di promozione escluse).

Durante un’intervista con GamesRadar, Chris Pine è però apparso abbastanza positivo su un sequel.

“Ho sentito delle voci in proposito” ha commentato l’attore. “Ma non so ancora nulla. Però sono abbastanza sicuro che potrebbero realizzarlo“.

Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo, è arrivata al cinema lo scorso 30 marzo.

