La LEGO ha svelato ufficialmente i dettagli del set dedicato a Dungeons & Dragons, il celeberrimo gioco di ruolo ideato da Gary Gygax e Dave Arneson che, proprio nel 2024, celebra 50 anni.

Il LEGO Ideas 21348 Dungeons & Dragons Red Dragon’s Tale, questo il nome del set, è basato sul progetto originale proposto da Lucas Bolt (conosciuto come BoltBuilds), ed è stato poi sviluppato dal LEGO Design team e dalla Wizards of the Coast. Il modello sarà composto da 3.745 pezzi e, fra i dettagli, troviamo una taverna con tetto rimovibile, un dungeon e una torre su cui può avvilupparsi il gigantesco drago rosso.

Il set include anche sei minifigure e alcune creature che possono essere costruite con i mattoncini, come un beholder, un orsogufo e un Displacer beast.

In merito al design che ha elaborato, Lucas spiega:

Il tema di Dungeons & Dragons, combinato con il mio amore per la storia, il fantasy e la creazione di giochi, mi ha ispirato a creare un set giocabile con diverse sfide e percorsi da esplorare. Mi sono divertito molto a progettare questo modello, ed è un vero privilegio vedere il mio design sviluppato in un dettagliato set LEGO creato per celebrare i 50 anni del leggendario gioco di ruolo.

Qua sotto potete ammirare la galleria fotografica:

Il set sarà acquistabile dai LEGO Insider fra il 31 marzo e il 1° aprile, per poi essere commercializzato per tutti a partire dal 4 aprile.

FONTE: LEGO

