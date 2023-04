Durante gli impegni per Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri Regé-Jean Page ha raccontato che, durante la lavorazione del film, ha commesso lo stesso errore fatto, al tempo, da Robert Downey Jr con Iron Man.

Intervistato dalla BBC al junket inglese di Dungeons & Dragons, Regé-Jean Page ha spiegato che l’errore di cui sopra è collegato al fatto di aver voluto indossare l’armatura del suo personaggio durante le riprese del fantasy:

Ho fatto l’errore di Robert Downey Jr. Lavorare a un film indossando un’armatura non è comodissimo. Non puoi sederti. Il sudore non evapora. Diventa una muta da sub, solo che al posto dell’acqua ci sono i tuoi stessi succhi. Delizioso.