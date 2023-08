Durante un’intervista IndieWire, Sophia Lillis ha ammesso che vorrebbe tornare a interpretare Doric in un sequel di Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri.

Con un budget dichiarato di 150 milioni di dollari, la pellicola ha incassato in tutto il mondo 208 milioni di dollari, non abbastanza per essere considerato un successo.

Il problema, stando all’attrice, è che per il momento tutto è fermo:

Non lo so, lo spero. È stato bello lavorarci e forse ne faranno un altro, ma credo che ne abbiano già realizzato uno bello. Ne so quanto voi in tutta sincerità, vorrei saperne di più, ma credo che per il momento tutto resti da vedere. Come un po’ tante altre cose… è strano perché sono collegata a diversi progetti, ma nessuno ha i finanziamenti per partire.