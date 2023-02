Dungeons & Dragons uscirà anche in Cina, i registi firmano un accordo di prelazione con la Paramount

Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein, è l’ultima ad aver ottenuto il via libera per l’uscita in Cina, dove arriverà il 31 marzo in contemporanea con gli Stati Uniti.

La notizia arriva a pochi giorni dall’annuncio che altri film internazionali come Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Shazam! Furia degli Dei potranno uscire nel paese dopo un periodo di chiusura a Hollywood. L’altro è Suzume no Tojimari di Makoto Shinkai.

Da THR arriva inoltre la notizia John Francis Daley e Jonathan Goldstei hanno siglato un accordo di prelazione pluriennale con la Paramount per cui scriveranno, dirigeranno e produrranno film attraverso la loro casa di produzione GoldDay.

Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo, sarà nei cinema il 30 marzo del 2023.

