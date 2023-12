Dwayne Johnson si prepara a interpretare “il ruolo più drammatico della sua carriera”: sarà infatti il protagonista di The Smashing Machine, il debutto alla regia di Benny Safdie.

Il tono drammatico della pellicola è stato sottolineato dalla casa di produzione indipendente A24, che spiega che la storia è basata sulla vita di Mark Kerr, leggendario lottatore dell’MMA dall’era dell’UFC senza esclusione di colpi al picco della sua carriera. Dovrà affrontare la dipendenza, le vittorie, l’amore e l’amicizia nell’anno 2000.

Kerr, ex wrestler americano e icona dell’MMA, è stato due volte campione dei pesi massimi dell’UFC e vincitore del campionato mondiale Vale Tudo. Nella sua carriera ha vinto oltre 20 titoli MMA. Nel 2003 la HBO gli ha dedicato un documentario intitolato proprio come questo film, The Smashing Machine. Johnson ha acquisito i diritti del progetto nel 2019 e da allora lo ha sviluppato assieme a Safdie, successivamente si è unita A24, che finanzierà il film. Alla produzione, quindi, assieme ad A24 ci sarannno anche la Seven Bucks Productions di Johnson e Dany Garcia e la Out for the Count di Safdie, Eli Bush e David Koplan.

“Dwayne e Benny sono talenti unici, e la loro visione condivisa per la storia di Mark è elettrizzante. Siamo davvero onorati di avere ricevuto la loro fiducia per collaborare nel portare sullo schermo questo progetto così speciale,” ha commentato Noah Sacco di A24.

Fonte: Variety

