Ci dispiace ricevere la brutta notizia che Ernesto Brancucci ci ha lasciato. Ha adattato dialoghi e testi delle canzoni dei film Disney che ci hanno cresciuto ma anche dei live action più recenti… e non solo: è stato il doppiatore di Pumbaa, Dodger nella parte cantata, L’Uomo sigla ne Le Follie dell’Imperatore ed ha cantato la sigla di Ducktales e Cip & Ciop agenti speciali. Inoltre è stato fondatore della Scuola Ermavilo, dove vengono formate le nuove generazioni di doppiatori e cantanti. Ernesto è stato davvero una parte fondamentale di molti film Disney che tutti noi amiamo… Grazie per aver contribuito a regalarci un pizzico di magia. Siamo vicine alla famiglia Riposa in pace.

È con un post sulla pagina Facebook della Scuola Ermavilo da lui fondata che è stata annunciata la morte di Ernesto Brancucci (in arte Ermavilo), grande doppiatore e adattatore di dialoghi e testi delle canzoni dei film Disney dopo la morte di Roberto De Leonardis. Questo il messaggio:

Nato nel 1947, Brancucci è morto ieri a 73 anni. Nella sua lunga carriera ha contribuito (spesso con lo pseudonimo di Mirko Pontrelli) alle parti cantate di numerosi film e al doppiaggio di personaggi iconici come Pumbaa ne Il re leone. Dal 1986 ha iniziato a occuparsi degli adattamenti per i testi delle canzoni, a partire da Basil l’investigatopo, lavorando a film come La sirenetta, La bella e la bestia, Nightmare Before Christmas, Il re leone, Anastasia, Ortone e il mondo dei chi.

Ha collaborato con il Maestro Pietro Carapellucci, tenore della Cappella Sistina, alle registrazioni delle colonne sonore cantate di vari film della Disney, sia come corista che come cantante che come direttore e preparatore di coro. Scomparso Carapellucci, si è occupato a pieno titolo della direzione musicale, sotto lo pseudonimo di Ermavilo, per i film Disney sia d’animazione che live action, e anche per pellicole DreamWorks, Fox, Netflix, Amazon, Rainbow, Leone, Rai, Turner ecc. Tra le altre cose, ha scritto le canzoni di Anastasia, interpretate da Tosca e Fiorello. Ha anche cantato le sigle di cartoni animati indimenticabili come DuckTales – Avventure di paperi, Cip & Ciop agenti speciali e Dov’è finita Carmen Sandiego?.

Trovate la sua filmografia completa su Wikipedia.