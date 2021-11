di

Uscirà il 24 novembre nei cinema italiani, grazie a Lucky Red,, il nuovo film di Paolo Sorrentino vincitore del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia e il Premio Marcello Mastroianni (a Filippo Scotti come attore emergente). Candidato a tre European Film Awards (film, regia e sceneggiatura),è il film italiano designato per la candidatura agli Oscar, e tre settimane dopo il lancio cinematografico arriverà in streaming su Netflix, il 15 dicembre. Ma il modo migliore per vederlo è sul grande schermo, e nell’attesa oggi vi mostriamo tre suggestive locandine diffuse da Netfix insieme al nuovo trailer . Raffigurano tre particolari scene del film, che racconta la storiaun ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta, tra l’arrivo inatteso della leggenda del calcio Diego Maradona, e una tragedia altrettanto inattesa.

Potete vedere i poster qui sotto!