Eagle Pictures distribuirà i film Sony in Italia dal 2023

Le pellicole della Sony Pictures Entertainment usciranno in Italia distribuite da Eagle Pictures a partire dal 2023.

L’accordo rientra in un più ampio piano strategico di internazionalizzazione di Eagle, come spiega l’azionista di maggioranza Tarak Ben Ammar: “L’accordo con Sony rappresenta un importante passo verso il consolidamento della società tra i grandi players del settore come Disney, Universal e Warner Bros Italia. Eagle Pictures – continua – nel secondo quarter 2022 è stato il primo tra i distributori in Italia al pari delle grandi majors e ha distribuito in Italia film campioni di incassi come i recenti House of Gucci e Top Gun: Maverick.”

Negli ultimi anni era stata Warner Bros. a distribuire le pellicole Sony nel nostro paese, ma la fusione con Discovery e la nascita di Warner Bros. Discovery ha visto cambiare i piani.

L’accordo con Sony tuttavia non è limitato alla distribuzione, come continua Ben Ammar: “Produrremo insieme 5 film italiani e europei – aggiunge – che grazie alla capillarità di Sony all’estero potranno essere veicolati in tutto il mondo”. Tra questi, uno è Equalizer 3 con Denzel Washington, le cui riprese sono appena iniziate in Italia. Segnaliamo poi la recente acquisizione dei diritti di distribuzione internazionali di Dampyr da parte di Sony.

Tra le pellicole prodotte da Sony nel 2023 segnaliamo l’horror The Pope’s Exorcist, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Insidious: Fear the Dark, Gran Turismo, Kraven il cacciatore, il sequel di Ghostbusters e appunto Equalizer 3.