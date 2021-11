hanno svelato, tramite Facebook , un nuovo character poster dedicato a, nello specifico a Eros, il fratello di Thanos che, nella scena post-crediti del cinecomic diretto dalla premio Oscar Chloe Zhao, è interpretato da

Harry Styles che, sul grande schermo, avevamo già visto tempo fa in Dunkirk di Christopher Nolan, ha recentemente commentato il suo ingresso nell’Universo Cinematografico della Marvel Queste le sue parole:

Il produttore dei Marvel Studios Nate Moore ha così spiegato perché tutti, in senso alla divisione cinematografica della Casa delle Idee, abbiano abbracciato l’idea della regista d’ingaggiare per la parte il celeberrimo cantante:

È interessante. Starfox, Eros, è un personaggio che mi piace molto, ma è super-problematico nelle pubblicazioni per delle ragioni che anche nei fumetti vengono in un certo qual modo esplorate nelle storie di She-Hulk, cosa che trovo degna di nota. Quando abbiamo deciso di avere a che fare con Eros, la nozione di avere a che fare con un personaggio il cui potere è la seduzione e il controllo delle emozioni abbiamo capito che serviva qualcuno con un talento ben specifico. Anche perché abbiamo a che fare con la possibilità di cambiare genere perché non deve essere necessariamente un ragazzo, anche se lo vediamo con l’aspetto di un ragazzo potrebbe essere qualsiasi cosa. Lo trovi seducente semplicemente gravitandogli intorno. C’era una shortlist molto breve e Chloé, per sua stessa ammissione, è una grande fan di Harry Styles. Inizialmente siamo rimasti sorpresi ma lei ci ha promesso che, se avessimo incontrato Harry, ci saremmo resi conto della cosa.