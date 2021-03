In una nuova intervista rilasciata in occasione della promozione stampa de Il principe cerca figlio (eccola su YouTube ),ha potuto rilasciare un breve aggiornamento su

Ecco cos’ha svelato la star:

Sono ormai quindici anni che cercano di fare un nuovo Beverly Hills Cop. Ora come ora è in mano a Netflix, stanno cercando di sviluppare la sceneggiatura. In teoria, è quello che dovrei fare come prossimo lavoro, ma non farò niente fino a che non avremo la sceneggiatura giusta.

Poi, parlando dell’approccio che aveva al tempo verso progetti come quelli in cui veniva coinvolto, Eddie Murphy spiega:

Non avvertivo alcuna pressione. Quando sei giovane dai tutto per scontato. Avveniva tutto così velocemente per me, non ci pensavo neppure. Adesso, se ci ripenso, realizzo “Wow, ero davvero giovane”. 48 ore. Avevo 20 anni quando ho girato quel film. Ma al tempo non ci pensavo proprio. È una cosa che posso dire adesso. Ma al tempo cavalcavo l’onda.

La notizia del passaggio di Beverly Hills Cop 4 dalle mani della Paramount in quelle di Netflix, risale al novembre del 2019. In base all’accordo fra le parti, non si tratterà di una pellicola che verrà prodotta dalla major e poi acquistata dal colosso dello streaming, ma di una vera e propria “concessione della licenza”. Sarà direttamente Netflix a produrre il film quando la sceneggiatura sarà pronta e tutto pronto a partire.

Lo scorso gennaio, durante il press tour del terzo Bad Boys, i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, che si occuperanno del quarto Beverly Hills Cop, parlavano così del progetto:

El Arbi: siamo ancora coinvolti in questo progetto, c’è uno sceneggiature che è al lavoro per la prima stesura dello script o, quantomeno, un primo soggetto per la storia. Vedremo come sarà questa prima versione, ma siamo davvero molto emozionati e speriamo davvero di poter lavorare con un’altra icona come Eddie Murphy. Sarebbe grandioso. Quando ero piccolo, era uno dei miei film preferiti. Era la quintessenza del film di Jerry Bruckheimer. Un action movie pieno di grande umorismo in salsa buddy-cop. Lo stesso Bad Boys è una sorta di film alla Beverly Hills Cop. Poi appunto, Eddie Murphy è un idolo. Fallah: sì, è un grande.

