Eddie Murphy è impegnato nella promozione di Beverly Hills cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F), e, ospite di Seth Meyers, ha spiegato perché, secondo lui, il terzo capitolo, quello di John Landis arrivato nelle sale nel 1994, sia il più debole.

Stando a Eddie Murphy, la magagna principale del terzo Beverly Hills cop era costituita dall’avere un villain, l’Ellis De Wald di Timothy Carhart, troppo debole. Una pecca che il nuovo episodio in arrivo fra qualche giorno su Netflix non avrà dato che l’antagonista principale sarà interpretato da Kevin Bacon:

Il villain del terzo è un po’ debole. Kevin Bacon è il cattivo perfetto. Una delle cose che rende Beverly Hills Cop funzionante è che i primi due sono davvero buoni, mentre il terzo è un po’ debole. Ed è perché non avevamo un cattivo adeguato. Ora abbiamo questo grande antagonista in Kevin Bacon. Non so cosa ci sia nei protagonisti maschili che interpretano ruoli da cattivo, ma lui è davvero un grande cattivo.