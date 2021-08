LEGGI ANCHE – Jonah Hill sarà il protagonista del film Netflix diretto da Kenya Barris

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter affiancherà prossimamente Jonah Hill in una nuova commedia Netflix ancora senza titolo che segnerà il debutto alla regia di, creatore della nota serie Black-ish.

Non sappiamo ancora molto sulla trama anche se pare tratterà in maniera moderna e attuale i temi già affrontati nella commedia del 1967 Indovina chi viene a cena? di Stanley Kramer (del cast facevano parte Spencer Tracy, Katharine Hepburn, Sidney Poitier e Katharine Houghton).

Hill e Barris hanno scritto insieme la sceneggiatura di questo nuovo progetto. I due figureranno anche tra i produttori: Barris attraverso la Khalabo Ink Society, Hill attraverso la Strong Baby. Kevin Misher produrrà attraverso la Misher Films. E. Brian Dobbins, Matt Dines, Ali Goodwin Andy Berman figureranno invece come produttori esecutivi.

Le riprese del film dovrebbero iniziare questo autunno al Los Angeles.

Di recente abbiamo visto Murphy in Il principe cerca figlio (sequel di Il principe cerca moglie) ma anche in Dolemite Is My Name, Mr. Church, Una bugia di troppo e in Tower Heist – Colpo ad alto livello. E prossimamente apparirà in Beverly Hills Cop 4.

Per quanto riguarda Jonah Hilll’attore è invece apparso negli ultimi anni in titoli come Beach Bum – Una vita in fumo, Don’t Worry, Trafficanti, Ave, Cesare!, True Story, 22 Jump Street, The Wolf of Wall Street, Facciamola finita, Django Unchained, Vicini del terzo tipo, 21 Jump Street e nella miniserie Maniac. Prossimamente lo vedremo invece in Don’t Look Up, attesissimo film di Adam McKay insieme a Jennifer Lawrence e a Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett e Meryl Streep.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto targato Netflix con Murphy e Hill? Lo attendete? Diteci come di consueto la vostra nei commenti qua sotto!