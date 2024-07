A margine della promozione stampa di Beverly Hills Cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F), Eddie Murphy ha parlato del perché, nel corso della sua carriera, abbia deciso di dire addio alla sua iconica risata.

Spiega la star:

Quella non era la risata di Axel, era la mia risata. Negli anni ’80, pensavo: ‘”Non voglio essere conosciuto per una risata”. Ho notato che alcune persone facevano mi imitavano e tutto quello che facevano era ridere. Allora ho pensato: “Sai una cosa? Smetterò di ridere in quel modo”. Mi sono costretto a smettere di ridere in quel modo, che è davvero una cosa innaturale. Ora non rido più così. Le imitazioni… Anche adesso, se dici “Fai un’imitazione di Eddie Murphy” faranno quella risata e parleranno come Ciuchino. Se dici “Fai Eddie Murphy” parlano e dicono “Ehi, come va!”. Quello non sono io.