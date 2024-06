Mancano circa due settimane all’arrivo in streaming su Netflix di Beverly Hills cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F), il nuovo appuntamento con la saga interpretata da Eddie Murphy.

L’ultimo capitolo, il terzo, è uscito nelle sale per la regia di John Landis nel 1994 quando Eddie Murphy, che oggi ha 63 anni, ne aveva 30 in meno. Ed è proprio del “tempo che passa” che ha discusso la star in un’intervista con Today realizzata a margine della promozione della pellicola in cui ha scherzato proprio sulla sua differente attitudine verso gli stunt delle scene d’azione.

Sul set del film mi sentivo un vecchio! Ho fatto Beverly Hills Cop quando avevo 21 anni, e ora ne ho 63. Oggi preferisco non fare nessuna acrobazia. Stavamo girando qualcosa e il regista mi ha detto “Voglio che esci da questo posto e scendi quelle scale correndo”. Dopo aver girato la scena mi fa “Puoi scendere con più urgenza? Più veloce?” E io “No!”. Ho detto “Non faccio nessuna scena d’azione. Chiamatemi solo se sono cose che fareste fare a Morgan Freeman”.

Poi riflettendo sul primo Beverly Hills Cop, il suo esordio come protagonista assoluto di un film, Eddie Murphy aggiunge:

Beverly Hills Cop è stato il mio primo film da protagonista. Se viaggio all’estero mi chiamano Axel Foley. Axel è un uomo comune. Non è un supereroe o un super-poliziotto, è l’uomo comune che si adatta alla situazione. Penso che sia per questo che piace alla gente. E soprattutto, è divertente.

Diretto da Mark Molloy, il film è stato scritto da Will Beall con Tom Gormican e Kevin Etten.

Cosa ne pensate e quanto attendete Beverly Hills Cop 4? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Siamo anche su TikTok!

FONTE: Today su Twitter

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate