, nel corso del tempo, ha condiviso svariate liste. A inizio ottobre, ad esempio, ci ha regalato l a playlist con le canzoni che lo hanno ispirato per la creazione del suo Ultima notte a Soho . Nel dicembre del 2020, nel bel mezzo del lockdown inglese, aveva invece condiviso l’elenco di tutti i film che aveva visto o rivisto nei mesi precedenti.

A ciò si è poi aggiunta la missiva speditagli da Martin Scorsese in cui il leggendario regista di Toro Scatenato e Quei bravi ragazzi consigliava al più giovane collega una serie di pellicole da vedere (LA TROVATE IN QUESTO ARTICOLO).

Qualche ora fa, su Instagram, Edgar Wright ha invece condiviso la lista integrale di tutti i film che ha visto nel corso del 2021. Sono ben 330 titoli, quasi un lungometraggio al giorno. Il filmmaker ha spiegato di non essere riuscito nella missione di guardare un film al giorno perché è stato impegnato anche nella promozione stampa di due progetti da lui curati, il già citato Ultima notte a Soho e il documentario The Sparks Brothers, ma si dichiara comunque soddisfatto di essere arrivato a un numero così importante. Nella didascalia che accompagna la lista spiega che i titoli con l’asterischi sono i lungometraggi che ha visto per la prima volta, mentre quelli sottolineati e in grassetto sono quelli visti al cinema.

