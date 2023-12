Anche se di tanto i diretti interessati, da Tom Cruise a Emily Blunt passando per il regista Doug Liman, parlano di Edge of tomorrow 2 nelle interviste come di una “possibilità” appare sempre più chiaro, a nove anni dall’arrivo del lungometraggio nelle sale, che si tratta sì di una “possibilità” ma estremamente remota a essere ottimisti.

Ed è proprio la coprotagonista del film uscito nel 2014 a spiegare, durante un podcast di Variety, che forse ormai quel treno è passato:

Doug ed io ne parliamo di continuo. So che anche Tom vuole farlo, per lo meno spero, a un certo punto. Ma è una questione di tempistiche: sono anche passati dieci anni da quando l’abbiamo girato… C’era uno script incredibile in lavorazione, ma penso che avrebbe funzionato solo se l’avessimo girato otto anni fa. Non sto dicendo che siamo così decrepiti, ma devi considerare che sono comunque passati dieci anni.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguici su TikTok!

FONTE: Variety

Classifiche consigliate