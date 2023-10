Variety riporta in esclusiva che il produttore veterano Paul Davidson ha acquistato i diritti di Electric Dreams, il film del 1984 diretto da Steve Barron, scritto da Rusty Lemorande e interpretato da Lenny von Dohlen e Virginia Madsen.

Davidson ha stretto l’accordo con Lemorande, che deteneva i diritti di sfruttamento dopo l’uscita del film arrivato in sala quasi 40 anni fa.

Brian T. Arnold, sceneggiatore autore dello script finito nella Black List 2021, In the End, si occuperà della sceneggiatura.

In una dichiarazione a Variety, Davidson ha descritto il film originale come “un film iconico che mi ha lasciato il segno quando l’ho visto la prima volta. Arrivato in quello che è chiaramente uno dei migliori decenni in assoluto per il cinema, rimane un classico che sembra specialmente attuale”.

Lemorande figurerà come produttore esecutivo:

Sono felice che questo progetto abbia trovato nuova linfa. Con tutti i recenti sviluppi sulla I.A. era ora che venisse rifatto. Magari Edgar diventerà presto famoso quanto Hal.

Electric Dreams segue la storia di Miles, un architetto che, a causa dei continui ritardi a lavoro, si vede costretto a comprare un’agenda elettronica per pianificare i propri appuntamenti. Finisce per comprare un computer di ultima generazione, con cui instaura uno stretto legame.

