Killers of the Flower Moon

Il giorno di uscita di Killers of the Flower Moon, la nuova pellicola diretta da Martin Scorsese, si avvicina rapido. Il film sarà nei cinema italiani a partire dal 19 ottobre con 01 Distribution (in USA sarà Paramount a distribuirlo) e poi, in futuro, arriverà in streaming esclusivo su Apple TV+ dato che è stato proprio il colosso tecnologico a produrre l’onerosa pellicola.

Killers of the Flower Moon si preannuncia epico non solo per la portata della storia raccontata da Martin Scorsese, ma anche per via della sua durata: ben 3 ore e 26 minuti.

Interpellato in materia dall’Hinsustan Times, il regista si è così spiegato in merito al minutaggio (e non solo):

Nel caso di Killers of the Flower Moon, si tratta di un film che dovrebbe essere visto sul grande schermo. Stiamo cercando di fare un blockbuster? No, stiamo facendo un film, che dovrebbe essere visto sul grande schermo. Altri film che ho realizzato (andrebbero visti al cinema,ndr)? Forse no. A volte, la forza del film risiede anche nella capacità di presentarsi bene su uno schermo più piccolo, è una questione interessante. Killers potrebbe essere visto su uno schermo più piccolo, ma per immergersi veramente in questo film dovresti prenderti il tempo necessario. La gente parla del fatto che dura tre ore, ma dai, puoi sederti davanti alla TV e guardare qualcosa per cinque ore. Inoltre, ci sono molte persone che vanno a teatro per 3,5 ore. Ci sono attori veri sul palco, non puoi alzarti e camminare in giro. Dategli rispetto. Bisogna dimostrare un po’ di rispetto al cinema.

Killers of the Flower Moon è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema. Il film uscirà nelle sale italiane il 19 ottobre con 01 Distribution, in contemporanea con l’uscita mondiale.

Trovate tutte le informazioni sul film nella scheda!

BadTaste è anche su TikTok!

FONTE: Hindustan Times

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate