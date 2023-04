Il terzo giorno alla CinemaCon è dedicato a The Walt Disney Company, che ha presentato un listino decisamente ricco di titoli di alto profilo agli esercenti e ai giornalisti festeggiando (come la Warner Bros.) i 100 anni della compagnia. E Alan Bergman, capo degli studios, ha ringraziato personalmente i proprietari dei cinema per il grandissimo successo raggiunto da Avatar: la via dell’acqua. James Cameron, però, non era presente e gli occhialini 3D consegnati all’ingresso della presentazione non servivano per una fantomatica preview di Avatar 3 (difficile che si veda qualcosa prima di almeno un anno), ma per la presentazione delle prime scene di Elemental, il film Pixar che debutterà il mese prossimo a Cannes.

Guardiani della Galassia Vol. 3

Il prossimo, grande film Disney in arrivo al cinema è ovviamente l’ultimo capitolo della saga di James Gunn. Al pubblico è stata mostrata una clip nella quale i Guardiani vagano nello Spazio e finiscono su un pianeta. Peter Quill cerca di capire da Gamora se ricorda qualcosa del passato, ma lei non ha alcuna memoria. “Doveva essere una qualche versione alternativa di me proveniente dal futuro,” chiosa lei. “Non ero io”. Quill cerca di farla ragionare aprendo il suo cuore, ma lei per sbaglio lo chiama Quinn. A quel punto Mantis segnala ai due “piccioncini” che stanno parlando su una linea aperta e che tutti hanno sentito la loro conversazione.

The Marvels

Presentato anche l’ultimo film Marvel Studios in uscita quest’anno, previsto per novembre. È stato mostrato il trailer già uscito online, e il film è stato così descritto: “Un’importante missione di Carol Danvers si complica quando si ritrova inaspettatamente a collaborare con Monica Rambeau e Kamala Khan”. Breve e coinciso, per un film del quale scopriremo di più nei prossimi mesi.

Wish

Sono state mostrate alcune immagini inedite e una clip di Wish, il nuovo film dei Walt Disney Animation Studios in cui Chris Pine doppia Re Magnifico. Nella clip la protagonista Asha (Ariana DeBose) esce sconvolta da casa sua dopo un litigio con la madre, e inizia a cantare e ballare in giro per il paese dove abita, che si trova vicino al mare, accompagnata dalla sua capretta. La canzone, a detta di molti, ricorda alcuni successi di Frozen. L’animazione fonde 2D e 3D.

L’uscita è prevista per il 22 novembre.

La Sirenetta

Sono state aperte oggi le prevendite americane del film di Rob Marshall, e durante la convention Melissa McCarthy ha parlato del suo coinvolgimento nei panni di Ursula, mostrando poi una clip del film con la celebre canzone Poor Unfortunate Souls.

L’uscita è prevista per il 24 maggio.

Haunted Mansion – La casa dei fantasmi

L’atteso film tratto dalla ride di Disneyland arriverà al cinema in estate, e il pubblico della CinemaCon ha potuto vedere il trailer in anteprima, ricco di omaggi all’attrazione del parco dei divertimenti – incluse le pareti che si allungano – e un mucchio di cameo inattesi. Il trailer inizia con un montaggio narrato da Danny DeVito, che mostra tutti gli angoli più inquietanti della casa e le foto delle potenziali anime dannate che vi abitano. Prosegue poi presentando i vari personaggi, tra cui LaKeith Stanfield, Owen Wilson e Rosario Dawson. Esplorando l’edificio sguinzagliano un mucchio di fantasmi, alcuni dei quali riconoscibilissimi per i fan dell’attrazione.

Elemental

Il nuovo film dei Pixar Animation Studios arriverà al cinema a giugno, dopo il passaggio in anteprima al Festival di Cannes. Il pubblico ha visto ben 20 minuti del film in 3D.

La sequenza inizia con due Fuochi che vanno a Element City: sono immigrati, viaggiano su una barca in cerca di una vita migliore per il figlio che nascerà. Dopo essersi registrati, li vediamo crescere (attraverso un montaggio) la piccola Ember Lumen, e avviare la loro attività commerciale chiamata The Fire Place, dove vendono oggetti per le persone che appartengono al popolo del Fuoco. Ember, crescendo, desidera prendere le redini del negozio e rendere fiera la sua famiglia.

Scopriamo di più su Element City, città nata sui rapporti tra i quattro diversi elementi, che a volte sono in conflitto tra loro.

Nel primo giorno in cui si deve occupare da sola del negozio, Ember combina un mezzo disastro che fa sì che una persona del popolo dell’Acqua si palesi: è Wade Ripple, che di lavoro fa l’ispettore e deve segnalare il negozio per un problema alle tubature.

A questo punto Ember cerca di fare di tutto perché Wade non arrivi alla sede del suo lavoro per sanzionare il negozio, e mentre lei cerca di convincerlo noi scopriamo sempre di più sulla città e la sua popolazione.

Next Goal Wins

È il nuovo film di Taika Waititi prodotto da 20th Studios e in uscita a novembre. Nel cast Michael Fassbender: la storia è basata in gran parte su fatti realmente accaduti, il protagonista ha perso il lavoro e decide di diventare allenatore di calcio nelle Samoa Americane. La squadra è pessima, non fa che perdere, e il protagonista decide di cercare di far vincere loro una partita.

A Haunting in Venice

La nuova indagine di Hercule Poirot ha un cast stellare, ed è stato mostrato il primo trailer, che è arrivato anche online.

The Creator

In un lontano futuro c’è una guerra apocalittica tra gli umani e l’intelligenza artificiale. Il protagonista, John David Washington, cresce un bambino robot che, nella clip mostrata al pubblico, è convinto di non poter andare in paradiso perché non è umano. Anche Washington pensa di non poterci andare, perché ritiene di non essere una brava persona. Nel cast anche Gemma Chan. Il trailer, a detta di chi lo ha visto, conteneva scene spettacolari con astronavi e sequenze che ricordano Star Wars.

Alla regia Gareth Edwards, regista di Rogue One.

Indiana Jones e il quadrante del destino

Harrison Ford si è rivolto ai presenti con un messaggio video, per parlare del nuovo Indiana Jones: “A nome mio, di Jim, Kathy, Steven, Frank e tutte le altre persone dietro a Indiana Jones e il quadrante del destino vi ringrazio per il sostegno”. È stata mostrata la clip estesa che abbiamo visto alla Star Wars Celebration qualche settimana fa.

The Boogeyman

Disney ha concluso la presentazione proiettando per i presenti The Boogeyman, horror basato sul racconto di Stephen King in uscita il 2 giugno.

