Dopo Red e in attesa di, arrivano i dettagli sul prossimo film dei Pixar Animation Studios, che si intitoleràe uscirà il

Questa volta alla regia troveremo Peter Sohn, regista di Il viaggio di Arlo, e alla produzione Denise Ream.

Ecco la trama:

In una città in cui i residenti di fuoco, acqua, terra e aria vivono insieme, una giovane donna ardente e un ragazzo che si lascia sempre trasportare da tutti scopriranno qualcosa di elementale: quanto hanno in comune.