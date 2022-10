Elizabeth Olsen non sapeva che lei e altri Avengers sarebbero stati blippati via in Infinity War

Elizabeth Olsen ha avuto la possibilità di parlare della sua esperienza in Avengers: Infinity War, la pellicola del 2018 dei fratelli Russo che ha raccontato la prima parte della battaglia degli Avenger contro Thanos.

L’interprete di Scarlet Witch ha spiegato, dalle pagine di Variety, che quando aveva letto la sua copia della sceneggiatura, non c’era menzione al Blip – o Snap se vogliamo – l’iconico schiocco delle dita con cui il Titano Pazzo ha fatto scomparire, da tutto l’universo, metà degli esseri viventi.

Elizabeth Olsen spiega:

In questi film non sai davvero cosa sta succedendo (mentre ci lavori, ndr.). Ricevo solo le pagine del mio personaggio ergo comprendo solo le parti della storia che devo soddisfare io. Vengo a sapere della storia e del resto del film dai fratelli Russo. Nella sceneggiatura non c’era scritto che venivamo tutti blippati via. Con quei film, potresti leggere una sceneggiatura in un ufficio, con una guardia di sicurezza su un iPad ben specifico. Mi sono ritrovata a chiedere “Potreste dirmi quello che ho bisogno di sapere?”. Non avevo la necessità di venire a conoscenza dell’intero arco narrativo di Robert Downey Jr.