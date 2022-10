Elizabeth Olsen spiega perché girare Avengers: Infinity War è stato “molto imbarazzante”

Nel corso di una lunga intervista per Variety, Elizabeth Olsen è tornata a parlare del suo ruolo nei film Marvel spiegando perché girare Avengers: Infinity War si è rivelato “molto imbarazzante”.

L’attrice ha fatto riferimento, nello specifico, alla sequenza della morte di Visione:

Allora, è molto imbarazzante girare quel tipo di cose perché il mondo dipende da te. Abbiamo anche improvvisato un po’ pur essendo molto difficile farlo in quel contesto. Al contempo è stato bello perché io e Paul eravamo molto complici ed è stata una delle ultime scene girate. Mi sono sentita molto a mio agio con lui […], abbiamo cercato di trovare la chiave giusta per quel momento sotto la guida dei Russo. Una volta finito di girarla, è stato un grande sollievo. […] Questi film possono essere molto ridicoli, perciò devi farti il culo per renderli efficaci.