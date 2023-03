Elizabeth Olsen spera possano esserci umorismo e redenzione nel futuro di Scarlet Witch

Dopo la sua ultima apparizione in Doctor Strange nel multiverso della follia, che futuro c’è per la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen? Per il momento non abbiamo risposte, ma intanto Screen Rant ha approfittato di un incontro con l’attrice per chiederle cosa vorrebbe esplorare con il personaggio.

L’attrice ha spiegato che per le prossime volte spera un po’ in un’inversione di rotta per il personaggio:

Adesso con lei possiamo fare di tutto! E abbiamo già fatto tanto, ora possiamo divertirci un po’. Credo si possa usare un po’ più di umorismo con lei, visto che spesso è stata il cuore emotivo della storia, perciò sono curiosa di scoprire cosa possiamo esplorare. E magari potremo darle un po’ di redenzione.

