Elizabeth Olsen spiega perché non ha mentito su John Krasinski quando si è sottoposta alla macchina della verità

Elizabeth Olsen è tornata a parlare di quando, durante la promozione di Doctor Strange nel multiverso della follia, si era sottoposta alla macchina della verità e aveva svelato di non aver mai incontrato John Krasinski sul set.

In una recente intervista con Variety ha poi chiarito:

Ero molto confusa mentre ascoltavo quelle domande. E poi ero ammalata durante la promozione, perciò mi sembrava di non avere filtri perché stavo così male. Non avevo il COVID, ma sono stata male per due settimane ed è stato bellissimo partecipare alle interviste da malata. Non mi importava di nulla!

E poi non ho mai incontrato John Krasinski, non stavo mentendo! Abbiamo girato la scena separatamente, c’era la sua controfigura sul set. Non so neanche se aveva già accettato quando l’abbiamo girata.