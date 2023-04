Durante una chiacchierata con Stephen Colbert in occasione del suo “The Late Show”, Elizabeth Olsen ha parlato della sua esperienza sul set dei film dell’Universo Marvel nei panni di Scarlet Witch.

L’attrice ha definito “ridicolo” il fatto che sia chiamata a girare molti dei suoi stunt: “Lo stomaco ti abbandona in quei momenti, è un po’ come andare sulle montagne russe… alla gente piace, ma a me no“.

Ha poi raccontato un aneddoto legato al Doctor Strange nel multiverso della follia: “Dovevo cadere da dieci metri e atterrare, volevano che lo facessi in modo veloce per dare l’impressione di un forte impatto, ma sembravo Peter Pan. Ho detto: ‘Usate la controfigura, è ridicolo. Ci sono le controfigure per un motivo… e c’è la sostituzione facciale’. Lo fanno costantemente, e alla fine mi hanno dato ascolto“.

Ha poi concluso: “È una perdita enorme di tempo perché le controfigure sono molto più brave“.

Doctor Strange nel multiverso della follia è uscito nelle sale lo scorso maggio ed è ora disponibile su Disney+.

