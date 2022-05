Durante una chiacchierata con CB per la promozione diha ricordato i tempi in cui a soli 5 anni debuttava nel mondo della recitazione in The Adventures of Mary-Kate & Ashley.

L’attrice ha ammesso di non aver mai avuto intenzione di interpretare una supereroina:

Volevo solo… all’epoca non pensavo a Frank Sinatra come a un uomo di altri tempi. Volevo esibirmi assieme a lui in un musical. Era il ruolo da sogno che avevo da piccola.

Nel corso della stessa intervista, in relazione al film di Sam Raimi, Olsen ha spiegato qual è la domanda a cui non vuole rispondere con troppo piacere:

La cosa che inizia a preoccuparmi è quando la gente mi chiede se Wanda è un modello per le ragazzine. Non mi piace per niente rispondere a quella domanda perché è una donna che ha fatto grossi errori e non mi piace vederla come un modello, incoraggiando a fare errori simili molto violenti. Il punto è che è diventata molto amata tra i più piccoli mentre con questo film siamo molto spinti. Ecco perché se c’è una domanda a cui non voglio rispondere è quella sui modelli.

Doctor Strange nel multiverso della follia con Elizabeth Olsen e Benedict Cumberbatch è arrivato al cinema il 4 maggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!