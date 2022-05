Durante la promozione diha parlato dei preziosi consigli – anche indiretti – ricevuti da, che vede come sua fonte di ispirazione.

Ecco cosa ha detto l’interprete di Scarlet Witch a proposito dell’attrice di Vedova Nera nei film dei Marvel Studios:

Ha così tanta sicurezza nonostante la giovane età. Avevo 25 anni quando ho cominciato a lavorare in questo mondo, ma lei era di gran lunga più in gamba di me a quell’età. È sconvolgente, Scarlett è ancora un punto di riferimento per me, la guardo da quaggiù [ride].

[…]

Non ha un’età troppo diversa dalla mia, ma continuo a guardarla come riferimento e ad ascoltare le sue opinioni e i suoi consigli. Sono troppo timida per chiedere consigli agli attori, ma mi è bastato guardarla. Ricordo che sul set di Ultron rimasi colpita dal suo essere così a proprio agio con la troupe e dal suo desiderio di far sentire tutti parte della squadra. Mi ha ispirato a fare lo stesso sin da allora.