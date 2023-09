Mentre sta per arrivare nei cinema in Italia con Gran Turismo, Neill Blomkamp riflette sul possibile sequel di un suo film del 2013. Stiamo parlando di Elysium con Matt Damon nel ruolo del protagonista.

Ambientato in un futuro post-apocalittico, Elysium è il nome della stazione aerospaziale che ruota intorno alla Terra. Stazione in cui vivono i ricchi, mentre i poveri sono destinati a restare sul nostro pianeta morente. Un uomo, Max Da Costa (Damon) decide di ribellarsi.

Parlando con The Wrap, Blomkamp ha svelato che gli piacerebbe dirigere un sequel del film, qualcosa ambientato nello stesso mondo. Dice:

Voglio fare un sequel di Elysium perché penso che stia diventando sempre più rilevante mano a mano che il tempo passa. Non mi dispiacerebbe fare un sequel di quel film a un certo punto, ma non è davvero un sequel. Sarebbe più un altro film ambientato in quel mondo.