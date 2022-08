Embracer Group compra Middle-earth Enterprises e promette “nuove opportunità” su opere e personaggi di Tolkien

A otto anni dalla morte di Saul Zaentz, la The Saul Zaentz Company ha ceduto la Middle-earth Enterprises al gruppo svedese Embracer Group, che si occupa di videogiochi e media in generale (e possiede tra le altre cose Asmodee). La società possiede una serie di proprietà intellettuali e diritti legati a Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien, oltre a una serie di diritti corrispondenti di altre opere dell’autore autorizzate da HarperCollins e dalla Tolkien Estate, il tutto per realizzare a livello globale film, videogiochi, giochi da tavolo, merchandising, parchi a tema e produzioni teatrali.

“Sono entusiasta di vedere cosa riserva il futuro per queste proprietà intellettuali, a partire dalle nostre divisioni Freemode e Asmodee.” ha commentato Lars Winger, fondatore di Embracer. “In futuro intendiamo collaborare anche con licenziatari esterni nuovi o esistenti”.

Nel corso dei decenni The Saul Zaentz Company ha prodotto o concesso la licenza per produrre videogiochi, giochi da tavolo, produzioni teatrali e merchandise basato su Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Embracer è proprietaria di Asmodee, che negli anni ha realizzato molti di questi giochi da tavolo e di carte: parliamo di una dozzina di titoli con oltre cento espansioni.

Inutile dire che con l’uscita della serie tv Gli Anelli del Potere e del film d’animazione The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim che uscirà nel 2024, questo è il momento migliore per effettuare il passaggio di proprietà dei diritti. Nel comunicato stampa Embracer segnala l’opportunità di “esplorare ulteriori film basati su personaggi come Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn e altri personaggi dei lavori letterari di Tolkien, e fornire nuove opportunità ai fan di esplorare questo mondo di finzione attraverso il merchandising e altre esperienze”. La società non ha una divisione produttiva cinematografica, ma potrebbe cedere su licenza certi diritti perché vengano realizzati film (indicativamente con la Warner Bros., che detiene i diritti cinematografici).

Embracer Group, lo ricordiamo, possiede 125 aziende buona parte delle quali sviluppatori ed editori di videogiochi, ed è proprietaria di ben 85 franchise tra cui Borderlands e Duke Nukem. Recentemente ha comprato Square Enix e tutti i suoi franchise (incluso Tomb Raider) e Dark Horse comics.

Fonte: TORn