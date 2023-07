Anche se, in questi giorni, Emily Blunt è stata impegnata nel press tour di Oppenheimer di Christopher Nolan, l’attrice ha rivelato, partecipando al podcast di Bruce Bozzi Table for Two, di essere nel bel mezzo di un anno sabbatico in cui ha deciso di non girare alcun film per stare più vicina alla sua famiglia.

L’attrice ha spiegato:

Quest’anno non sto lavorando. L’anno scorso sono stata alquanto impegnata, la mia figlia più grande ha 9 anni e ci troviamo nell’ultimo anno di età a cifra singola. Mi pare che ci siano dei momenti della loro quotidianità che sono molto importanti quando sono piccole. robe tipo “Mi sveglierai tu? Mi porterai a scuola? Mi verrai a prendere? Mi metterai a letto?”. Ho bisogno di stare con loro per tutto il tempo che serve, lo avverto come un vero e proprio bisogno.

Emily Blunt, lo ricordiamo, è sposata con l’attore, sceneggiatore e regista John Krasinski, con il quale ha due figlie, Hazel e Violet.

